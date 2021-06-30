Сборная Украины в 1/4 финала сыграет с англичанами

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Украины после победы над командой Швеции встретится со сборной Англии.

Матч состоится в Риме на стадионе "Олимпико" 3 июля 2021 года в 22:00

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Стоит отметить, что сборная Украины после победы над Швецией со счетом 2:1 в 1/8 финала впервые в своей истории выходит в четвертьфинал чемпионата Европы.

Счет в матче на 26-й минуте после подачи Александра Ярмоленко открыл игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко. За три минуты до перерыва шведы смогли отыграться: Форсберг метким ударом с помощью рикошета сравнял счет.

До конца матча счет не изменился, поэтому игру перевели в овертайм. Буквально на последней минуте встречи форвард команды "Днепр-1" Артем Довбик ударом головой забил победный гол в этой игре.

В свою очередь, сборная Англии в 1/8 финала победила Германию со счетом 2:0 и, таким образом, попала в четвертьфинале на украинскую сборную.

Ранее в рамках чемпионата Европы украинская сборная уже встречалась с англичанами. В 2012 году в матче между Украиной и Англией Марко Девич забил гол в ворота английской сборной, однако арбитр не засчитал взятие ворот. Сам матч закончился поражением украинской сборной со счетом 0:1.

Как сообщалось ранее, 17 июня во втором матче группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1.

Напомним, 11 июня 2021 года в Риме матчем Италия — Турция стартовал перенесенный на год из-за пандемии коронавируса футбольный Чемпионат Европы-2020.