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На спецсчете Нацбанка для нужд украинских защитников осталось 94 млн грн

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Фото: Генеральный штаб ВСУ

На спецсчете Национального банка Украины, который был открыт для поддержки ВСУ, осталось более 94 миллионов гривен. Всего с начала войны было перечислено на нужды военных более 17,1 миллиарда гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 17,1 млрд грн в эквиваленте. В частности, почти 5,3 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

"Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира) ", – говорится в сообщении.

В то же время, по состоянию на 6 июня 2022 года, остаток средств на спецсчете, который открыл Национальный банк для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет более 94 млн грн.

Напомним, за четыре недели работы фандрейзинговой онлайн-платформы United24 удалось собрать более 1,5 миллиарда гривен на помощь украинским защитникам. Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый вклад имеет значение для победы Украины.

Автор:
Анастасия Дедковская