На спецрахунку Нацбанку для потреб українських захисників залишилося 94 млн грн

На спецрахунку Національного банку України, який був відкритий для підтримки ЗСУ, залишилося понад 94 мільйони гривень. Загалом від початку війни було перераховано на потреби військових понад 17,1 мільярда гривень.

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Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що з дня відкриття спецрахунка на нього було перераховано понад 17,1 млрд грн в еквіваленті. Зокрема майже 5,3 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

"Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу)", - йдеться у повідомленні.

Водночас, станом на 6 червня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить понад 94 млн грн.

Нагадаємо, за чотири тижні роботи фандрейзингової онлайн-платформи United24 вдалося зібрати понад 1,5 мільярда гривень на допомогу українським захисникам. Володимир Зеленський наголосив, що кожен внесок має значення для перемоги України.