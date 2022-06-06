Завдяки платформі United24 за місяць вдалося зібрати понад 1,5 млрд грн для ЗСУ, - Зеленський

За чотири тижні роботи фандрейзингової онлайн-платформи United24 вдалося зібрати понад 1,5 мільярда гривень на допомогу українським захисникам.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Понад 1 500 000 000 гривень. Таку суму вдалося зібрати за чотири тижні на онлайн-платформі United24. Дякую національній збірній України з футболу, учасникам благодійного телемарафону Save Ukraine – #StopWar, благодійного аукціону у Вашингтоні та усім тим, хто долучається до ініціативи", - наголосив президент України.

Глава держави додав, що кожен внесок має значення для перемоги України.

Варто зазначити, що 5 травня в рамках ініціативи United24 Україна запустила глобальну платформу для жертвування коштів на допомогу їй у відбитті збройної агресії Росії та відновленні зруйнованого під час війни.

Зокрема, першим послом благодійної платформи на підтримку України United24 став знаменитий футболіст та тренер Андрій Шевченко.