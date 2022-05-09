Бійці 204-го батальйону організували благодійний фонд для допомоги ЗСУ та ТРО

Бійці другої роти 204-го батальйону з військової частини №А7373 створили благодійну організацію "Міжнародний благодійний фонд "Захист та підтримка" для допомоги Збройним силам України та територіальній обороні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Керівник фонду Максим Тютюнников зазначив, що їх головною метою є допомога та підтримка ЗСУ, ТРО Києва та захисників на всій території України. Він додав, що кошти йдуть, зокрема, на тактичне обладнання, приладдя, спецодяг, взуття, речі особистої гігієни та продукти харчування для військовослужбовців.

Ідея створення фонду "Захист та підтримка" належить бійцям 2-ї роти батальйону №204 військової частини №А7373 на чолі з командиром роти із позивним "Чорний". При цьому вже завдяки донорам бійці 204 батальйону отримали автомобіль Nizzan X-trail. З його допомогою планують перевозити все необхідне, у тому числі продукти харчування у гарячі точки.

Нагадаємо, раніше в рамках ініціативи United24 Україна запустила глобальну платформу для жертвування коштів на допомогу їй у відображенні озброєної агресії Росії та відновлення зруйнованого під час війни.