Бойцы 204-го батальона организовали благотворительный фонд для помощи ВСУ и ТРО

Бойцы второй роты 204-го батальона из воинской части №А7373 создали благотворительную организацию "Международный благотворительный фонд «Защита и поддержка" для помощи Вооруженным силам Украины и территориальной обороны.

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Руководитель фондом Максим Тютюнников отметил, что главной целью фонда является помощь и поддержка ВСУ, ТРО Киева и защитникам на всей территории Украины. Он добавил, что средства идут, в частности, на тактическое оборудование, принадлежности, спецодежду, обувь, вещи личной гигиены и продукты питания для военнослужащих.

Идея создания фонда "Защита и поддержка" принадлежит бойцам 2-й роты батальона №204 воинской части №А7373 во главе с командиром роты с позывным «Черный». При этом уже благодаря донорам бойцы 204-го батальона получили автомобиль Nizzan X-trail. С его помощью планируют перевозить все необходимое, в том числе продукты питания в «горячие точки».

Напомним, ранее в рамках инициативы United24 Украина запустила глобальную платформу для жертвования средств на помощь ей в отражении вооруженной агрессии России и восстановлении разрушенного в ходе войны.