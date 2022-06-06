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Благодаря платформе United24 за месяц удалось собрать более 1,5 млрд грн для ВСУ, - Зеленский
За четыре недели работы фандрейзинговой онлайн-платформы United24 удалось собрать более 1,5 млрд гривен на помощь украинским защитникам.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Более 1 500 000 000 гривен. Такую сумму удалось собрать за четыре недели на онлайн-платформе United24". Спасибо национальной сборной Украины по футболу, участникам благотворительного телемарафона Save Ukraine - #StopWar, благотворительного аукциона в Вашингтоне и всем приобщающимся к инициативе", - отметил президент Украины.
Глава государства добавил, что каждый вклад имеет значение для победы Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Стоит отметить, что 5 мая в рамках инициативы United24 Украина запустила глобальную платформу для пожертвования средств в помощь ей в противостоянии вооруженной агрессии России и восстановлении разрушенного во время войны.
В частности, первым послом благотворительной платформы в поддержку Украины United24 стал знаменитый футболист и тренер Андрей Шевченко.