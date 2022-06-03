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Канада надасть одноразову допомогу українським біженцям у розмірі $ 3000
Українські біженці, які прибувають до Канади, можуть претендувати на три тисячі доларів від місцевого уряду.
Про це повідомив міністр імміграції Канади Шон Фрейзер.
Це одноразова фінансова допомога. Три тисячі доларів дадуть дорослому, півтори тисячі – неповнолітньому.
Заявки на виплати можна подати через онлайн-форму .Підписуйтеся на наш YouTube канал
Для отримання допомоги необхідно мати рахунок у канадському банку.
Оплату будуть проводити шляхом прямого депозиту і це займе до 5 робочих днів. Банку може знадобитися ще від 3 до 5 днів, щоб показати депозит на рахунку.
Нагадаємо, Канада прийняла програму для прийому українців, які тікають від війни, ще в середині квітня. Нею до країни переїхали вже 19 тисяч людей.
Суть програми - у скасуванні віз та отриманні без них права проживати та працювати в країні.
Зазначимо, у Канаді планують змінити законодавство, щоб мати право продавати вилучені активи росіян, які опинилися під санкціями. Виручені гроші підуть на поновлення України, яка постраждала від російського вторгнення.