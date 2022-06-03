Канада надасть одноразову допомогу українським біженцям у розмірі $ 3000

Українські біженці, які прибувають до Канади, можуть претендувати на три тисячі доларів від місцевого уряду.

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Про це повідомив міністр імміграції Канади Шон Фрейзер.

Це одноразова фінансова допомога. Три тисячі доларів дадуть дорослому, півтори тисячі – неповнолітньому.

Заявки на виплати можна подати через онлайн-форму .

Для отримання допомоги необхідно мати рахунок у канадському банку.

Оплату будуть проводити шляхом прямого депозиту і це займе до 5 робочих днів. Банку може знадобитися ще від 3 до 5 днів, щоб показати депозит на рахунку.

Нагадаємо, Канада прийняла програму для прийому українців, які тікають від війни, ще в середині квітня. Нею до країни переїхали вже 19 тисяч людей.

Суть програми - у скасуванні віз та отриманні без них права проживати та працювати в країні.

Зазначимо, у Канаді планують змінити законодавство, щоб мати право продавати вилучені активи росіян, які опинилися під санкціями. Виручені гроші підуть на поновлення України, яка постраждала від російського вторгнення.