Канада виділить Україні пільговий кредит на суму 800 млн. доларів

Кабінет міністрів затвердив умови отримання у Канади пільгового кредиту на суму 1 млрд. канадських доларів (790 млн. доларів США). Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабінету Міністрів.

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Постановою уряду затверджено основні умови залучення кредиту на загальну суму, що не перевищує 1 млрд. канадських доларів. Кредитні кошти надаються за пільгових умов. Термін погашення кредиту – 10 років.

"Рішення Уряду дозволяє державі залучити кошти до державного бюджету для здійснення фінансування пріоритетних видатків, зокрема, для проведення соціальних видатків, підтримки найменш захищеного населення та ВПО", - повідомляється на сайті Кабміну.

Нагадаємо, за більш як три місяці повномасштабної війни підтримка союзників України становила 7 млрд доларів.