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Канада выделит Украине льготный кредит на сумму 800 млн долларов
Кабинет министров утвердил условия получения у Канады льготного кредита на сумму 1 млрд канадских долларов(790 млн долларов США). Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета министров.
Постановлением правительства утверждены основные условия привлечения кредита на общую сумму, не превышающую 1 млрд. канадских долларов. Кредитные средства предоставляются на льготных условиях. Срок погашения кредита – 10 лет.
"Решение Правительства позволяет государству привлечь средства в государственный бюджет для осуществления финансирования приоритетных расходов, в частности, для проведения социальных расходов, поддержки наименее защищенного населения и ВПЛ", - сообщается на сайте Кабмина.
Напомним, за более чем три месяца полномасштабной войны поддержка союзников Украины составила 7 млрд долларов.Подписывайтесь на наш YouTube канал