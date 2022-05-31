Канада выделит Украине льготный кредит на сумму 800 млн долларов

Кабинет министров утвердил условия получения у Канады льготного кредита на сумму 1 млрд канадских долларов(790 млн долларов США). Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета министров.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Постановлением правительства утверждены основные условия привлечения кредита на общую сумму, не превышающую 1 млрд. канадских долларов. Кредитные средства предоставляются на льготных условиях. Срок погашения кредита – 10 лет.

"Решение Правительства позволяет государству привлечь средства в государственный бюджет для осуществления финансирования приоритетных расходов, в частности, для проведения социальных расходов, поддержки наименее защищенного населения и ВПЛ", - сообщается на сайте Кабмина.

Напомним, за более чем три месяца полномасштабной войны поддержка союзников Украины составила 7 млрд долларов.