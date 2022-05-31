Украина за три месяца войны получила $ 7 млрд от союзников, - Денис Шмигаль

За более чем три месяца полномасштабной войны поддержка союзников Украины составила 7 млрд долларов.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Каждый день мы работаем и ведем переговоры, чтобы помощь увеличивалась. К примеру, сегодня утвердим условия привлечения финансовой поддержки от Правительства Канады на сумму почти 800 млн долларов. Ранее наши канадские друзья уже оказали поддержку почти 400 млн долларов, и мы благодарны за эти очень важные для Украины средства", — отметил Денис Шмигаль.

Как подчеркнул премьер-министр, правительство продолжает развивать совместные проекты и с европейскими партнерами.

Так, Кабинет Министров утвердил проект Соглашения с Европейским Союзом, предусматривающий выделение Украине 330 млн евро.

"Это средства поддержки экономики Украины и наших людей в условиях военной агрессии России. Благодарны за такую ​​помощь", — отметил глава правительства.

Денис Шмигаль также поблагодарил европейских партнеров за согласование 6-го пакета санкций против России, включающего частичное эмбарго на нефть. Как отметил премьер-министр, кремлевский режим может потерять от 10 до 25 млрд долларов от этого решения, что дополнительно лишит его возможности финансировать войну против Украины и всей Европы.

Напомним, ранее Международный валютный фонд создал специальный административный счет, через который Украина будет получать 5 млрд долларов ежемесячно.