МВФ створив спеціальний адмінрахунок, через який Україна отримуватиме $5 млрд щомісяця

Міжнародний валютний фонд створив спеціальний адміністративний рахунок, через який Україна отримуватиме 5 млрд доларів щомісяця. Про це на телемарафоні сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Ми постійно співпрацюємо з МВФ Ми домовилися і МВФ створив спеціальний адміністративний рахунок, через який наші партнери будуть надавати нам підтримку. Ми озвучуємо цифру, яка підтверджена і МВФ - 5 млрд доларів щомісяця", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, це ті кошти, яких потребує бюджет України для того, щоб виконати всі соціальні та гуманітарні зобов'язання перед мешканцями нашої держави.

Нагадаємо, Україна просить США про два мільярди доларів екстреної економічної допомоги на місяць.