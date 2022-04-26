МВФ создал специальный админсчет, через который Украина будет получать $5 млрд ежемесячно

Международный валютный фонд создал специальный административный счет, через который Украина будет получать 5 млрд долларов ежемесячно. Об этом в ходе телемарафона сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Мы постоянно сотрудничаем с МВФ. Мы договорились, и МВФ создал специальный административный счет, через который наши партнеры будут предоставлять нам поддержку. Мы озвучиваем цифру, которая подтверждена и МВФ: 5 млрд долларов ежемесячно", — сказал Шмыгаль.

По словам премьера, это те средства, в которых нуждается бюджет Украины для того, чтобы выполнить все социальные и гуманитарные обязательства перед жителям нашего государства.

Напомним, Украина просит США о двух миллиардах долларов экстренной экономической помощи в месяц.