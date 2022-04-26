Украина просит США о $2 млрд экономической ежемесячной помощи

Украина просит США о двух миллиардах долларов экстренной экономической помощи в месяц. Отказ "может усугубить гуманитарный кризис, вызванный вторжением России".

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Об этом изданию The Washington Post заявил министр финансов Сергей Марченко.

Два миллиарда Киев рассчитывает получить только от США.

Глава Минфина отметил, что на время войны для поддержания экономики всего от партнеров ежемесячно необходимо пять миллиардов долларов.

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что правительство отправит в Конгресс просьбу о выделении помощи Украине, но не сообщила, в каком объеме.

Издание сообщает, что с начала войны США уже предоставили Украине помощи на миллиард долларов.

Так, США предоставят Украине дополнительную прямую финансовую помощь в размере 500 млн долларов США.

Кроме того, президент США Джозеф Байден подписал закон, который, помимо всего прочего, предусматривает, что Украине выделят 13,6 миллиарда долларов помощи.

Часть полученных денег направят на нужды Вооруженных сил Украины. Сумма также включает в себя гуманитарную и экономическую помощь Украине, укрепление обороны союзников в регионе, защиту их энергетической безопасности и потребностей в кибербезопасности.

Перед этим президент США подписал указ про выделение Украине 200 млн долларов на военные нужды.

Согласно документу, Байден делегировал госсекретарю Энтони Блинкену распорядиться сокращением оборонных статей Министерства обороны США на сумму до 200 млн долларов, а полученные средства предоставить в помощь Украине.