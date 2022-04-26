Україна просить США про $2 млрд економічної щомісячної допомоги

Україна просить США про два мільярди доларів екстреної економічної допомоги на місяць. Відмова "може посилити гуманітарну кризу, спричинену вторгненням Росії".

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Про це виданню The Washington Post заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Два мільярди Київ розраховує отримати лише від США.

Глава Мінфіну зазначив, що на час війни для підтримки економіки всього від партнерів щомісяця необхідно п'ять мільярдів доларів.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен повідомила, що уряд відправить до Конгресу прохання про надання допомоги Україні, але не повідомила, в якому обсязі.

Видання повідомляє, що з початку війни США вже надали Україні допомогу на мільярд доларів.

Так, США нададуть Україні додаткову пряму фінансову допомогу у розмірі 500 млн доларів США.

Крім того, президент США Джозеф Байден підписав закон, який, крім усього іншого, передбачає, що Україні виділять 13,6 мільярда доларів допомоги.

Частину отриманих грошей спрямують на потреби Збройних сил України. Сума також включає гуманітарну та економічну допомогу Україні, зміцнення оборони союзників у регіоні, захист їхньої енергетичної безпеки та потреб у кібербезпеці.

Перед цим президент США підписав указ про виділення Україні 200 млн доларів на військові потреби.

Згідно з документом, Байден делегував держсекретарю Ентоні Блінкену розпорядитися скороченням оборонних статей Міністерства оборони США на суму до 200 млн доларів, а отримані кошти надати допомогу Україні.