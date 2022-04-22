США дополнительно выделят Украине еще полмиллиарда долларов

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине дополнительную прямую финансовую помощь в размере 500 млн долларов США.

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Об этом сообщил президент США Америки Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен, передает пресс-служба Минфина.

Как заявила во время встречи Джанет Йеллен, деньги поступят в государственный бюджет в форме грантовой помощи для помощи в стабилизации экономики и обеспечения защищенных расходов в условиях военного времени: выплаты зарплат, пенсий, социальных выплат.

По словам главы Минфина США, это только начало американской помощи для восстановления Украины.

"Мы в сотрудничестве с Конгрессом США и международными партнерами будем поддерживать Украину в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – отметила Йеллен.

В ходе встречи Джо Байден заверил в непреклонной поддержке Украины и подчеркнул готовность США продолжать давить на страну-агрессора.

По данным Минфина, с начала полномасштабного вторжения РФ объявлена ​​грантовая помощь Украине со стороны США до 1 миллиарда долларов США.

Напомним, Президент США Джозеф Байден подписал закон, который, помимо всего прочего, предусматривает, что Украине выделят 13,6 миллиарда долларов помощи.

Часть полученных денег направят на нужды Вооруженных сил Украины. Сумма также включает в себя гуманитарную и экономическую помощь Украине, укрепление обороны союзников в регионе, защиту их энергетической безопасности и потребностей в кибербезопасности.

Перед этим президент США подписал указ про выделение Украине 200 млн долларов на военные нужды.

Согласно документу, Байден делегировал госсекретарю Энтони Блинкену распорядиться сокращением оборонных статей Министерства обороны США на сумму до 200 млн долларов, а полученные средства предоставить в помощь Украине.