G7 обещают выделить Украине более $24 млрд - Министры финансов "Большой семерки"

При необходимости финансовая поддержка может быть увеличена.

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Министры финансов G7 заявили, что при необходимости предоставят дополнительную финансовую поддержку Украине в размере более $24 млрд в 2022 году. Об этом передает Reuters.

Министры отметили, что могут увеличить сумму финансовой поддержки, если Украине это потребуется.

Также в заявлении министров говорится, что они сожалеют об участии России в международных форумах, в том числе на встречах G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Международные организации и многосторонние форумы больше не должны вести свою деятельность с Россией в обычном режиме", — заявили министры.

Напомним, что в начале апреля во время слушаний в Финансовом комитете Палаты представителей министр финансов Джанет Йелленз заявила, что президент США Джозеф Байден попросил исключить Россию из G20.