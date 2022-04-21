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G7 обещают выделить Украине более $24 млрд - Министры финансов "Большой семерки"

G7 обещают выделить Украине более $24 млрд - Министры финансов "Большой семерки"
Лидеры "Большой семерки". Фото: Reuters

При необходимости финансовая поддержка может быть увеличена. 

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Министры финансов G7 заявили, что при необходимости предоставят дополнительную финансовую поддержку Украине в размере более $24 млрд в 2022 году. Об этом передает Reuters. 

Министры отметили, что могут увеличить сумму финансовой поддержки, если Украине это потребуется. 

Также в заявлении министров говорится, что они сожалеют об участии России в международных форумах, в том числе на встречах G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка. 

"Международные организации и многосторонние форумы больше не должны вести свою деятельность с Россией в обычном режиме", — заявили министры.

Напомним, что в начале апреля во время слушаний в Финансовом комитете Палаты представителей министр финансов Джанет Йелленз заявила, что президент США Джозеф Байден попросил исключить Россию из G20. 