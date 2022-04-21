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Россия отказалась от "пасхального перемирия"

Россия отказалась от "пасхального перемирия"

Российская Федерация отказалась от 4-дневного пасхального перемирия, которое предложил генсек ООН Антониу Гуттереш. Об этом 21 апреля сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица в своем Twitter.

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Как объяснил представитель РФ, российское военное командование опасается, что "Вооруженные силы Украины перегруппируются и получат новые партии дронов и ПЗР". При этом нужно отметить, что партнеры регулярно передают украинским войскам новое оружие.

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