Россия отказалась от "пасхального перемирия"

Российская Федерация отказалась от 4-дневного пасхального перемирия, которое предложил генсек ООН Антониу Гуттереш. Об этом 21 апреля сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица в своем Twitter.

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.@antonioguterres закликав встановити з 21 квітня «великоденну гуманітарну паузу» для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти pic.twitter.com/mV0YkHSGfQ — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022

Как объяснил представитель РФ, российское военное командование опасается, что "Вооруженные силы Украины перегруппируются и получат новые партии дронов и ПЗР". При этом нужно отметить, что партнеры регулярно передают украинским войскам новое оружие.

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