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Россия отказалась от "пасхального перемирия"
Российская Федерация отказалась от 4-дневного пасхального перемирия, которое предложил генсек ООН Антониу Гуттереш. Об этом 21 апреля сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица в своем Twitter.
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Как объяснил представитель РФ, российское военное командование опасается, что "Вооруженные силы Украины перегруппируются и получат новые партии дронов и ПЗР". При этом нужно отметить, что партнеры регулярно передают украинским войскам новое оружие.
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