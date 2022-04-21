Росія відмовилася від "великоднього перемир'я"

Російська Федерація відмовилася від 4-денного великоднього перемир'я, яке запропонував генсек ООН Антоніу Гуттереш. Про це 21 квітня повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця у своєму Twitter.

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.@antonioguterres закликав встановити з 21 квітня «великоденну гуманітарну паузу» для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти pic.twitter.com/mV0YkHSGfQ — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022

Як пояснив представник РФ, російське військове командування побоюється, що "Збройні сили України перегрупуються та отримають нові партії дронів та ПЗР". При цьому слід зазначити, що партнери регулярно передають українським військам нову зброю і під час активних бойових дій.

Раніше голова Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв також заявляв, що "Великоднього перемир'я" не буде. Пояснюючи свою позицію, він сказав: "Генеральний секретар ООН пропонує оголосити чотириденне пасхальне перемир'я в Україні. За годину канцлер ФРН закликає збільшити постачання Україні зброї, зокрема й важкої, щоб Росія, як вони люблять казати, ніколи не перемогла. Дуже послідовна позиція міжнародного співтовариства. І на що людям орієнтуватися, звичайним людям? Що думати керівникам інших країн?".

У свою чергу, Україна була згодна на перемир'я, щоб дати можливість мирним жителям безпечно покинути населені пункти, де йдуть активні бойові дії, зокрема Маріуполь.

Нагадаємо, що за даними ООН понад 100 тисяч мирних жителів Маріуполя страждають від нестачі води та їжі.