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G7 обіцяють виділити Україні понад $24 млрд - Міністри фінансів "Великої сімки"
У разі потреби фінансова підтримка може бути збільшена.
Міністри фінансів G7 заявили, що за потреби нададуть додаткову фінансову підтримку Україні у розмірі понад $24 млрд у 2022 році. Про це повідомляє Reuters.
Міністри зазначили, що можуть збільшити суму фінансової підтримки, якщо Україні це буде потрібно.
Також у заяві міністрів повідомляється, що вони жалкують про участь Росії у міжнародних форумах, у тому числі на зустрічах G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Міжнародні організації та багатосторонні форуми більше не повинні вести свою діяльність із Росією у звичайному режимі", - заявили міністри.
Нагадаємо, що на початку квітня під час слухань у Фінансовому комітеті Палати представників Міністр фінансів Джанет Йелленз заявила, що президент США Джозеф Байден попросив виключити Росію з G20.