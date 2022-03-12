США выделят еще 200 млн долларов на военную помощь Украине

Президент США Джо Байден подписал указ о том, чтобы выделить Украине 200 миллионов долларов на военные нужды.

12 марта президент США Джо Байден поручил выделить еще 200 млн долларов на военную помощь Украине. Сегодня он подписал соответствующий меморандум, говорится на сайте Белого дома.

Согласно документу, Байден делегировал госсекретарю Энтони Блинкену распорядиться сокращением оборонных статей Министерства обороны США на сумму до 200 млн долларов. И полученные средства предоставить в помощь Украине.

Напомним, что сегодня Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, и американский президент обещал, что немедленно его подпишет.