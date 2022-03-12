Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

США выделят еще 200 млн долларов на военную помощь Украине

США выделят еще 200 млн долларов на военную помощь Украине

Президент США Джо Байден подписал указ о том, чтобы выделить Украине 200 миллионов долларов на военные нужды.

12 марта президент США Джо Байден поручил выделить еще 200 млн долларов на военную помощь Украине. Сегодня он подписал соответствующий меморандум, говорится на сайте Белого дома.

Согласно документу, Байден делегировал госсекретарю Энтони Блинкену распорядиться сокращением оборонных статей Министерства обороны США на сумму до 200 млн долларов. И полученные средства предоставить в помощь Украине.

Напомним, что сегодня Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, и американский президент обещал, что немедленно его подпишет.