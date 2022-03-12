США виділять ще 200 млн доларів на на військові потреби України

Президент США Джо Байден підписав указ про те, щоб виділити Україні 200 мільйонів доларів на військові потреби.

12 березня президент США Джо Байден доручив виділити ще 200 млн доларів на військову допомогу Україні. Сьогодні він підписав відповідний меморандум, йдеться на сайті Білого дому.

Згідно з документом, Байден делегував держсекретарю Ентоні Блінкену розпорядитися скороченням оборонних статей Міністерства оборони США на суму до 200 млн доларів. І отримані кошти надати на допомогу Україні.

Нагадаємо, що вчора Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів, і американський президент обіцяв, що негайно його підпише.