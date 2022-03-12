Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Політика
Дата публікації

США виділять ще 200 млн доларів на на військові потреби України

США виділять ще 200 млн доларів на на військові потреби України

Президент США Джо Байден підписав указ про те, щоб виділити Україні 200 мільйонів доларів на військові потреби. 

12 березня президент США Джо Байден доручив виділити ще 200 млн доларів на військову допомогу Україні. Сьогодні він підписав відповідний меморандум, йдеться на сайті Білого дому.

Згідно з документом, Байден делегував держсекретарю Ентоні Блінкену розпорядитися скороченням оборонних статей Міністерства оборони США на суму до 200 млн доларів. І отримані кошти надати на допомогу Україні.

Нагадаємо, що вчора Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів, і американський президент обіцяв, що негайно його підпише.