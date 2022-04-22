США додатково виділять Україні ще пів мільярда доларів

Сполучені Штати Америки нададуть Україні додаткову пряму фінансову допомогу у розмірі 500 млн доларів США.

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Про це повідомив президент США Америки Джо Байден під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Йєллен, передає пресслужба Мінфіну.

Як заявила під час зустрічі Джанет Йєллен, гроші надійдуть до державного бюджету у формі грантової допомоги для допомоги у стабілізації економіки та забезпечення захищених витрат в умовах воєнного часу: виплати зарплат, пенсій, соціальних виплат.

За словами голови Мінфіну США, це лише початок американської допомоги для відновлення України.

"Ми у співпраці з Конгресом США та міжнародними партнерами підтримуватимемо Україну в середньостроковій та довгостроковій перспективі", – зазначила Йєллен.

У ході зустрічі Джо Байден запевнив у непохитній підтримці України і наголосив на готовності США продовжувати тиснути на країну-агресора.

За даними Мінфіну, з початку повномасштабного вторгнення РФ оголошено грантову допомогу Україні з боку США до 1 млрд доларів США.

Нагадаємо, Президент США Джозеф Байден підписав закон, який, крім усього іншого, передбачає, що Україні виділять 13,6 мільярда доларів допомоги.

Частину отриманих грошей спрямують на потреби Збройних сил України. Сума також включає гуманітарну та економічну допомогу Україні, зміцнення оборони союзників у регіоні, захист їхньої енергетичної безпеки та потреб у кібербезпеці.

Перед цим президент США підписав указ про виділення Україні 200 млн доларів на військові потреби.

Згідно з документом, Байден делегував держсекретарю Ентоні Блінкену розпорядитися скороченням оборонних статей Міністерства оборони США на суму до 200 млн доларів, а отримані кошти надати допомогу Україні.