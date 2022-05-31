Україна за три місяці війни отримала $7 млрд від союзників, - Денис Шмигаль

За понад три місяці повномасштабної війни підтримка союзників України становила 7 млрд доларів.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмігаль.

"Щодня ми працюємо і ведемо переговори, щоб допомога збільшувалася. Наприклад, сьогодні затвердимо умови залучення фінансової підтримки від Уряду Канади на суму майже 800 млн доларів. Раніше наші канадські друзі вже надали підтримку майже 400 млн доларів, і ми вдячні за ці дуже важливі для України кошти", - зазначив Денис Шмігаль.

Як наголосив прем'єр-міністр, уряд продовжує розвивати спільні проекти і з європейськими партнерами.

Так, Кабінет Міністрів затвердив проект Угоди з Європейським Союзом, який передбачає надання Україні 330 млн євро.

"Це кошти підтримки економіки України та наших людей в умовах військової агресії Росії. Вдячні за таку допомогу", - зазначив глава уряду.

Денис Шмігаль також подякував європейським партнерам за узгодження 6-го пакету санкцій проти Росії, що включає часткове ембарго на нафту. Як зазначив прем'єр-міністр, кремлівський режим може втратити від 10 до 25 млрд доларів від цього рішення, що додатково позбавить його можливості фінансувати війну проти України та всієї Європи.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд створив спеціальний адміністративний рахунок, через який Україна отримуватиме 5 млрд доларів щомісяця.