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ЕС выделяет Украине 9 миллиардов евро
Европарламент принял решение о предоставлении Украине срочного займа на сумму 9 млрд евро для погашения неотложных бюджетных нужд.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я рада, что сегодня вечером лидеры договорились о шестом пакете санкций. Это важный шаг вперед. Мы также договорились работать над механизмом предоставления Украине нового исключительного пакета макрофинансовой помощи в размере до 9 миллиардов евро", - сообщила она.
Это решение также подтвердил президент Европейского Совета Шарль МишельПодписывайтесь на наш YouTube канал
"9 миллиардов евро подтверждены Европейским советом", - написал он.
Отметим, что макрофинансовая помощь - это кредиты, выделяемые Евросоюзом на льготных условиях соседним странам, в первую очередь для поддержки их платежного баланса.
Напомним, что Евросоюз не планирует вводить газовое эмбарго против РФ.