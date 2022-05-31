ЕС выделяет Украине 9 миллиардов евро

Европарламент принял решение о предоставлении Украине срочного займа на сумму 9 млрд евро для погашения неотложных бюджетных нужд.

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Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я рада, что сегодня вечером лидеры договорились о шестом пакете санкций. Это важный шаг вперед. Мы также договорились работать над механизмом предоставления Украине нового исключительного пакета макрофинансовой помощи в размере до 9 миллиардов евро", - сообщила она.

I am glad that tonight leaders agreed in principle on the sixth sanctions package. This is an important step forward.



We also agreed to work on a mechanism to provide Ukraine with a new, exceptional macro-financial assistance package of up to €9 billion. https://t.co/La3bZl6JNp — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 30, 2022

Это решение также подтвердил президент Европейского Совета Шарль Мишель

"9 миллиардов евро подтверждены Европейским советом", - написал он.

Отметим, что макрофинансовая помощь - это кредиты, выделяемые Евросоюзом на льготных условиях соседним странам, в первую очередь для поддержки их платежного баланса.

Напомним, что Евросоюз не планирует вводить газовое эмбарго против РФ.