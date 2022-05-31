Санкции затронули 87% российских компаний

От санкций, которые Запад ввел против России из-за вторжения в Украину, пострадали 86,8% российских компаний. Такие данные приводятся в результатах "Мониторинга текущего состояния бизнеса", представленного аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщает "Интерфакс".

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Исследователи опросили руководителей и владельцев более 6 тысяч компаний из 85 регионов РФ.

"86,8% опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций, 77,4%, по их словам, к санкциям адаптировались или надеются это сделать, а вот 11,7% этого сделать не сумели, и останавливают бизнес - полностью или частично", — сказано в докладе.

Основное последствие для компаний — падение экономического развития. В частности, 29,4% респондентов сообщили о снижении выручки. Еще 24,9% предпринимателей охарактеризовали свое состояние как серьезный спад, а 7,1% — как кризис. 5,7% заявили, что закрыли свой бизнес или сделают это в ближайшее время.

Лишь 10,4% опрошенных предпринимателей ответили, что их бизнес по-прежнему стабилен и продолжает расти.

Отметим, что накануне ЕС нанес новый удар по российской экономике — согласовали частичное нефтяное эмбарго для России, а также отключение "Сбербанк" от системы Swift. Эти ограничения являются частью шестого санкционного пакета.

Россия недополучит около $22 млрд нефтяных доходов в год из-за согласованного Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть.

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