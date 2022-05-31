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Евросоюз не планирует вводить газовое эмбарго против РФ, — канцлер Австрии
В настоящее время запрет на импорт российского газа не входит в повестку дня Евросоюза, рассматривать газового эмбарго в будущем в ЕС тоже пока не планируют. Об этом 31 мая во время брифинга в Брюсселе заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает "Интерфакс".
"Газовое эмбарго не будет темой следующего санкционного пакета", — сказал Нехаммер, отвечая на вопросы журналистов.
При этом нефтяное эмбарго также было предметом споров между странами ЕС, однако, в конечном счете, его согласовали, хотя и частично.
Евросоюз ввел ограничение 2/3 импорта российской нефти (импорт морем, через порты, составляет 2/3 той нефти и нефтепродуктов, что РФ продает в страны ЕС). Благодаря новому пакету санкций, Евросоюз планирует до конца этого года отказаться от 90% нефтяного импорта из России.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Однако Венгрию освободили от эмбарго. Поэтому страна продолжит и дальше свободно покупать российские энергоносители.