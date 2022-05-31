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Євросоюз не планує запроваджувати газове ембарго проти РФ, - канцлер Австрії
Наразі заборона на імпорт російського газу не входить до порядку денного Євросоюзу, розглядати в майбутньому газове ембарго в ЄС теж поки що не планують. Про це 31 травня під час брифінгу у Брюсселі заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер, передає "Інтерфакс".
"Газове ембарго не буде темою наступного санкційного пакета", - сказав Нехаммер, відповідаючи на запитання журналістів.
При цьому нафтове ембарго також було предметом суперечок між країнами ЄС, проте, зрештою, його погодили, хоч і частково.
Євросоюз ввів обмеження 2/3 імпорту російської нафти (імпорт морем через порти становить 2/3 тієї нафти і нафтопродуктів, що РФ продає до країн ЄС). Завдяки новому пакету санкцій Євросоюз планує до кінця цього року відмовитися від 90% нафтового імпорту з Росії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Проте Угорщину звільнили від ембарго. Тому країна й надалі вільно купуватиме російські енергоносії.