ЄС звільнив Угорщину від ембарго на російську нафту

Європейський Союз погодив часткове нафтове ембарго проти РФ, проте Угорщину звільнили від нього. Тому країна продовжить і надалі вільно купувати російські енергоносії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив прем'єр-міністра Угорщини Віктор Орбан у Facebook.

"Угоди досягнуто. Угорщину звільнено від нафтового ембарго", - написав Орбан.

Євросоюз кілька тижнів не міг прийняти шостий пакет санкцій проти країни-агресора, бо Будапешт блокував нафтове ембарго. Після тривалих переговорів угорський уряд заявляв, що готовий підтримати нафтове ембарго, якщо Брюссель прийме умови Будапешта.

Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що відмова від російської нафти обійдеться Угорщині щонайменше в 700 мільйонів євро. Проте зрештою Орбану вдалося домогтися від ЄС звільнення Угорщини від нафтового ембарго.