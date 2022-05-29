В Угорщині назвали неприйнятними слова радниці міністра енергетики України щодо нафтопроводу "Дружба"

У Міністерстві закордонних справ Угорщини назвали неприйнятною українську заяву про те, що "з нафтопроводом "Дружба", яким нафта надходить до Угорщини, може статися все, що завгодно.

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Про це в ефірі громадської радіостанції Kossuth Radio заявив державний секретар угорського МЗС Тамаш Менцер, передає "Європейська правда"

За його словами, заява Міністерства енергетики України особливо вражає, оскільки Угорщина надає допомогу українцям.

"З України до Угорщини вже прибуло понад 730 тисяч людей", – заявив Менцер.

Нагадаємо, що раніше радник міністра енергетики України Олена Зеркаль заявила, що Україна може використати нафтопровід "Дружба" як інструмент впливу на Угорщину.

"У руках України є чудовий важіль – це нафтопровід "Дружба. На мій погляд, дуже доречно було б, якби щось сталося з ним. Але, знову-таки, це в руках уряду та президента - вирішувати політичні питання, чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє і яку він нав'язує Європейському Союзу, чи ми ще не готові до цього", - наголосила Олена. Дзеркаль.

При цьому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не підтримає включення патріарха Кирила до списку санкцій Євросоюзу. Він пояснив це тим, що Угорщина проти санкцій щодо релігійних лідерів.