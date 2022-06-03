Канада предоставит единоразовую помощь украинским беженцам в размере $ 3000

Украинские беженцы, прибывающие в Канаду, могут претендовать на три тысячи долларов от местного правительства.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил министр иммиграции Канады Шон Фрейзер.

Это единоразовая финансовая помощь. Три тысячи долларов дадут взрослому, полторы тысячи - несовершеннолетнему.

Заявки на выплаты можно подать через онлайн-форму.

Для получения помощи необходимо иметь счёт в канадском банке.

Оплату будут производить путем прямого депозита и это займёт до 5 рабочих дней. Банку может потребоваться еще от 3 до 5 дней, чтобы показать депозит на счёте.

Напомним, Канада приняла программу для приема украинцев, бегущих от войны, еще в середине апреля. По ней в страну переехали уже 19 тысяч человек.

Суть программы - в отмене виз и получении без них права проживать и работать в стране.

Отметим, в Канаде планируют изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, оказавшихся под санкциями. Вырученные деньги пойдут на восстановление Украины, которая пострадала от российского вторжения.