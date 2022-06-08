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Українська тенісистка Еліна Світоліна стала амбасадором United24
Українська тенісистка Еліна Світоліна стала другим амбасадором фандрейзингової платформи United24, за допомогою якої відбувається збір коштів на допомогу Україні у відбитті збройної агресії Росії та відновленні зруйнованого під час війни.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Президент Володимир Зеленський подякував Еліні Світоліній за активну позицію, яку спортсменка зайняла з перших днів війни, і наголосив на тому, що важливо розповідати про Україну у світі.
"Щоб увага до України не знижувалася, потрібно активно розповідати про нас людям з інших країн. Тому серед ключових завдань United24 – не тільки фандрейзинг, а й додаткова увага до України, до нашої боротьби за свободу", – зазначив глава держави.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Варто зазначити, що з початком широкомасштабної агресії Росії проти України тенісистка відмовилася виступати на будь-яких змаганнях проти спортсменок з РФ та Білорусі. Водночас вона стала гучним голосом України на світовій арені.
"Щоразу, перемагаючи на корті, я була щаслива принести перемогу своїй країні. Я завжди пишалася тим, що я українка. Сьогодні, коли моя країна опинилася перед обличчям страшного ворога, я не залишусь осторонь. Я робитиму все можливе, щоб Україна виборола свою найголовнішу перемогу. Для мене честь долучитися до United24 та об'єднати зусилля з Президентом України", – сказала Еліна Світоліна.
Нагадаємо, в рамках ініціативи United24 Україна запустила глобальну платформу для пожертвування коштів на допомогу їй у відбитті збройної агресії Росії та відновленні зруйнованого під час війни.
Усього за чотири тижні роботи United24 вдалося зібрати понад 1,5 мільярда гривень. Зокрема, першим послом фандрейзингової онлайн-платформи став Знаменитий футболіст та тренер Андрій Шевченко.