МИД Британии инициировал конфискацию российских активов для передачи жертвам войны в Украине

Изъятые активы могут быть переданы как отдельным лицам посредством репараций, так и украинскому государству.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Великобритания хочет последовать примеру Канады и передать Украине конфискованные активы россиян в Великобритании.

Об этом заявила глава МИД Британии Лиз Трасс, передает The Guardian.

"Я поддерживаю эту концепцию. Мы смотрим на это очень внимательно. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Министерством финансов, но я, безусловно, согласен с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях", - сказала Трасс.

По оценкам, более 120 тысяч домов в Украине были разрушены во время российского вторжения, что создало потребность в миллиардных доходах для экономического восстановления страны и превращения ее в экономику, ориентированную на Европу.

Лиз Трасс добавила, что для этой инициативы "скорее всего" потребуется закон, но не обязательно.

Изъятые средства могли быть переданы либо физическим лицам в качестве репараций, либо украинскому государству. В настоящее время Великобритания может приостановить действие российских активов в соответствии с Законом об экономических преступлениях на 56 дней и продлить приостановку еще на 56 дней. В этот период владелец актива не может получить какую-либо выгоду от него.

Также Трасс заявила, что Великобритания будет позиционировать себя как ключевого партнера Украины в процессе восстановления, и заявит, что она уже предложила стране $1,5 миллиарда в виде многосторонних кредитных гарантий и более 100 миллионов фунтов стерлингов в виде двусторонней поддержки.

Напомним, что в Великобритании поддержали идею уголовного трибунала над Путиным.