МЗС Британії ініціювало конфіскацію російських активів для передачі жертвам війни в Україні

Вилучені активи можуть бути передані як окремим особам через репарації, так і українській державі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Великобританія хоче наслідувати приклад Канади і передати Україні конфісковані активи росіян у Великій Британії.

Про це заявила глава МЗС Британії Ліз Трасс, повідомляє The Guardian.

"Я підтримую цю концепцію. Ми дивимося на це дуже уважно. Канадці фактично щойно ухвалили закон. Це питання, над яким ми працюємо спільно з Міністерством внутрішніх справ та Міністерством фінансів, але я, безумовно, згоден з концепцією. Нам просто потрібно розібратися в деталях", - сказала Трас.

За оцінками, понад 120 тисяч будинків в Україні було зруйновано під час російського вторгнення, що створило потребу в мільярдних доходах для економічного відновлення країни та перетворення її на економіку, орієнтовану на Європу.

Ліз Трасс додала, що для цієї ініціативи "швидше за все" буде потрібний закон, але не обов'язково.

Вилучені кошти могли бути передані або фізичним особам як репарації, або українській державі. В даний час Великобританія може призупинити дію російських активів відповідно до Закону про економічні злочини на 56 днів та продовжити зупинку ще на 56 днів. У цей період власник активу не може отримати будь-якої вигоди від нього.

Також Трасс заявила, що Великобританія позиціонуватиме себе як ключового партнера України в процесі відновлення, і заявить, що вона вже запропонувала країні $1,5 мільярда у вигляді багатосторонніх кредитних гарантій та понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів у вигляді двосторонньої підтримки.

Нагадаємо, що у Великій Британії підтримали ідею кримінального трибуналу над Путіним.