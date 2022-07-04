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Что и за сколько восстановят в Украине по национальной программе
Национальная программа восстановления и модернизации жилья и инфраструктуры регионов Украины предусматривает $150-250 млрд. инвестиций, было заявлено на презентации программы на конференции в Лугано.
Эта нацпрограмма предусматривает следующие пункты:
- проведение исследования ситуации по перемещенным лицам в регионах (внутренняя и внешняя миграция);
- создание Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в жилье;
- выкуп имеющихся жилых квартир для наполнения фондов социального и временного жилья; введение практики неприбыльного арендного жилья;
- строительство новых и восстановление разрушенных объектов с обеспечением энергоэффективности и безбарьерности;
- обновление инженерных сетей с внедрением инноваций (централизованное охлаждение, тепловые насосы, биомасса и т.п.);
- реконструкцию и строительство станций очистки питьевой воды; оборудование современных региональных лабораторий мониторинга питьевой воды;
- строительство зданий с близким к нулевому уровню энергопотребления (NZEB), в частности путем восстановления разрушенных зданий в соответствии с требованиями NZEB.
В то же время новое строительство жилой инфраструктуры необходимо осуществлять в соответствии с лучшими практиками городского планирования. В частности, предлагается справедливая трансформация монофункциональных городов, создание сети логистических хабов и т.д.
В программе отмечается важность обеспечения сферы критическими материалами. В частности, предусмотрена локализация производства окон (5-6 млн единиц в год), локализация производства стекла (300 тыс. тонн в год), локализация производства термоизоляционных материалов (около 13 млн куб. м в год).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Планируется также следующее:
- автоматизация и диспетчеризация систем инженерии;
- создание информационно-аналитической системы сбора, обработки и анализа информации от предприятий сферы ЖКХ и других ответственных лиц о состоянии систем жизнеобеспечения населенных пунктов;
- создание и наполнение Единого реестра объектов государственной и коммунальной собственности;
- создание системы мониторинга и оценки государственной региональной политики, в частности, на основе единой интегрированной геоинформационной системы осуществления мониторинга и оценки развития регионов и общин.
Напомним, платформа по восстановлению Украины "Объединенные в защите – объединенные в восстановлении" будет состоять из трех уровней и будет иметь несколько офисов в странах-партнерах с центром в Киеве.