Что и за сколько восстановят в Украине по национальной программе

Национальная программа восстановления и модернизации жилья и инфраструктуры регионов Украины предусматривает $150-250 млрд. инвестиций, было заявлено на презентации программы на конференции в Лугано.

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Эта нацпрограмма предусматривает следующие пункты:

проведение исследования ситуации по перемещенным лицам в регионах (внутренняя и внешняя миграция);

создание Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в жилье;

выкуп имеющихся жилых квартир для наполнения фондов социального и временного жилья; введение практики неприбыльного арендного жилья;

строительство новых и восстановление разрушенных объектов с обеспечением энергоэффективности и безбарьерности;

обновление инженерных сетей с внедрением инноваций (централизованное охлаждение, тепловые насосы, биомасса и т.п.);

реконструкцию и строительство станций очистки питьевой воды; оборудование современных региональных лабораторий мониторинга питьевой воды;

строительство зданий с близким к нулевому уровню энергопотребления (NZEB), в частности путем восстановления разрушенных зданий в соответствии с требованиями NZEB.

В то же время новое строительство жилой инфраструктуры необходимо осуществлять в соответствии с лучшими практиками городского планирования. В частности, предлагается справедливая трансформация монофункциональных городов, создание сети логистических хабов и т.д.

В программе отмечается важность обеспечения сферы критическими материалами. В частности, предусмотрена локализация производства окон (5-6 млн единиц в год), локализация производства стекла (300 тыс. тонн в год), локализация производства термоизоляционных материалов (около 13 млн куб. м в год).

Планируется также следующее:

автоматизация и диспетчеризация систем инженерии;

создание информационно-аналитической системы сбора, обработки и анализа информации от предприятий сферы ЖКХ и других ответственных лиц о состоянии систем жизнеобеспечения населенных пунктов;

создание и наполнение Единого реестра объектов государственной и коммунальной собственности;

создание системы мониторинга и оценки государственной региональной политики, в частности, на основе единой интегрированной геоинформационной системы осуществления мониторинга и оценки развития регионов и общин.

Напомним, платформа по восстановлению Украины "Объединенные в защите – объединенные в восстановлении" будет состоять из трех уровней и будет иметь несколько офисов в странах-партнерах с центром в Киеве.