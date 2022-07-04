Що і за скільки відновлять в Україні за національною програмою

Національна програма відновлення та модернізації житла й інфраструктури регіонів України передбачає $150-250 млрд інвестицій, було заявлено на презентації програми на конференції в Лугано.

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Ця нацпрограма передбачає наступну пункти:

проведення дослідження ситуації щодо переміщених осіб у регіонах (внутрішня та зовнішня міграція);

створення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують житла;

викуп наявних житлових квартир для наповнення фондів соціального й тимчасового житла; запровадження практики неприбуткового орендного житла;

будівництво нових та відновлення зруйнованих об'єктів із забезпеченням енергоефективності та безбар'єрності;

оновлення інженерних мереж із впровадженням інновацій (централізоване охолодження, теплові насоси, біомаса тощо);

реконструкцію та будівництво станцій очищення питної води, обладнання сучасних регіональних лабораторій моніторингу питної води;

будівництво будівель із близьким до нульового рівня енергоспоживання (NZEB), зокрема шляхом відновлення зруйнованих будівель відповідно до вимог NZEB.

Водночас нове будівництво житлової інфраструктури необхідно здійснювати відповідно до найкращих практик міського планування. Зокрема пропонується справедлива трансформація монофункціональних міст, створення мережі логістичних хабів тощо.

У програмі наголошується на важливості забезпечення сфери критичними матеріалами. Зокрема передбачено локалізацію виробництва вікон (5-6 млн одиниць за рік), локалізацію виробництва скла (300 тис. тонн за рік), локалізацію виробництва термоізоляційних матеріалів (близько 13 млн куб. м за рік).

Планується також наступне:

автоматизація та диспетчеризація роботи систем інженерії;

створення інформаційно-аналітичної системи збору, обробки та аналізу інформації від підприємств сфери ЖКГ та інших відповідальних осіб щодо стану систем життєзабезпечення населених пунктів;

створення та наповнення Єдиного реєстру об'єктів державної та комунальної власності;

створення системи моніторингу та оцінки державної регіональної політики, зокрема на основі єдиної інтегрованої геоінформаційної системи здійснення моніторингу та оцінки розвитку регіонів та громад.

Нагадаємо, платформа з відновлення України "Об'єднані в захисті – об'єднані у відновленні" складатиметься з трьох рівнів і матиме кілька офісів у країнах-партнерах із центром у Києві.