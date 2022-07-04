Для восстановления Украины на ближайшие десять лет нужно $750 млрд инвестиций, - Гетманцев

Деньги будут привлекаться от доноров и частных инвестиций.

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Об этом рассказал в интервью УНИАН председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой, таможенной политики и секретарь Национального совета по восстановлению Украины Даниил Гетманцев.

По словам Гетманцева, что Украине потребуется $750 млрд на десять лет для восстановления страны.

"Если мы говорим о необходимом уровне инвестиций для Украины на десять лет, это $750 млрд. Но это не только денежные средства доноров, но и частные инвестиции. Треть – это частные инвестиции, которые мы также стремимся привлечь", - говорит нардеп.

Гетманцев добавил, что на первом этапе для поддержания устойчивости планируется привлечь около $60 млрд.

"Во-первых, мы должны обеспечить проведение тех реформ, которые незавершенны. Речь идет об антикоррупционной реформе, судебной реформе и завершении того процесса, который начат давно. Эти средства необходимы для обеспечения макрофинансовой стабильности, и это, наверное, наибольшая часть этих средств", - объяснил он.

Во-вторых, стране нужно развитие логистики.

Мы должны разрушить узкое горлышко, которое не дает нам возможности поставлять товары за границу. Также мы должны обеспечить энергосбережение, чтобы сократить потребление газа, это стратегически для нас. В общей сложности это 15 целей на эти $60 млрд", - добавил он.

Напомним, Гетманцев признал, что у Украины нет потенциала для повышения налогов.