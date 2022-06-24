Налоговая возобновляет проверки. К чему готовиться бизнесу

Еще в середине мая Верховная Рада проголосовала за возврат налоговых проверок, приняв закон № 2260. Полностью он вступил в силу со 2 июня. Теперь налоговая имеет полное право приходить к предпринимателям с ревизиями и штрафовать их.

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Инициатором поправок в Налоговый кодекс, связанных с проверками, стал глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев. После введения в Украине военного положения Государственная налоговая служба (ГНС) официально заявила о приостановке всех без исключения начатых проверок и о запрете на проведение новых проверок в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Тем не менее, Гетманцев уже с марта начал настаивать на возобновлении контрольно-ревизионных мероприятий. В одном из своих интервью он даже заявил, что для предпринимателей на территориях, где не ведутся боевые действия, нужно вернуть полноценный фискальный контроль.

То, что "зашили" депутаты в законе № 2260, формально не дает налоговикам права проверять бизнес по полной программе. Новые нормы НКУ гласят следующее: в условиях военного положения в Украине могут проводиться камеральные, фактические и документальные внеплановые проверки. Все остальные налоговые проверки не проводятся, а те, что были начаты ранее – останавливаются. Но вот в чем казус. В налоговом надзоре других видов проверок, кроме уже перечисленных, больше и не существует. В закон не попали разве что документальные плановые проверки. На практике это означает, что у фискалов теперь почти нет никаких ограничений для визитов "вежливости" к налогоплательщикам.

Кого будут проверять

Камеральные налоговые проверки будут распространяться только на НДС-декларации и уточняющие расчеты к ним. Юристы объясняют, что фактически сотрудники налоговой будут сверять цифры в поданных декларациях с теми данными, которыми располагает ГНС.

С документальными внеплановыми проверками ситуация сложнее, так как оснований для их проведения больше. Среди них:

заявление самого налогоплательщика;

реорганизация юридического лица (например, слияние двух компаний), его ликвидация или банкротство;

подача декларации, в которой заявлен к возмещению НДС;

наличие у налоговой службы информации о том, что налогоплательщик нарушил валютное законодательство в ходе экспортных или импортных операций.

Полномочия фискалов в рамках документальных проверок тоже шире. "Если речь идет о ликвидации юридического лица, налоговый инспектор будет проверять соблюдение всего налогового, валютного и иного законодательства", – рассказывает Андрей Тимонов, руководитель налоговой практики юридической компании Riyako&Partners.

Фактические проверки охватывают почти весь спектр вопросов, которые находятся под контролем налоговой. Это может быть соблюдение правил и требований наличного оборота, проведения расчетных и кассовых операций, наличия лицензий, свидетельств, в том числе о производстве и обращении подакцизных товаров, оформление трудовых отношений с работниками и т.д.

Сроки проверок

Первая волна камеральных проверок пройдет в период с 20 июля по 20 сентября 2022 года. В этот отрезок времени налоговики проверят НДС-декларации с февраля по май включительно. В период с 20 августа по 20 октября будут проведены камеральные проверки отчетности за июнь и июль.

Документальные проверки, по сути, разрешены с момента вступления в силу закона № 2260. Их срок не может превышать 60 дней. Причем, если такая проверка была начата до 24 февраля 2022 года, но приостановлена в связи с мораторием, налоговики могут ее возобновить. Но длительность ревизии будет уменьшена на то количество дней, в течение которого фискалы уже проверяли налогоплательщика. Например, до войны проверка длилась 20 дней. Значит теперь у инспекторов останется 40 дней на то, чтобы ее завершить.

Длительность фактических проверок зависит от масштабов бизнеса. Крупных налогоплательщиков фискалы могут проверять в течение 30 дней, средний бизнес – 20 дней, малых предпринимателей – не более 10 дней. Кроме того, налоговая имеет право продлить проверку на 15, 10 и 5 дней соответственно.

Нагрянут без предупреждения

О камеральной проверке налогоплательщика предварительно никто не уведомляет, так как она проводится удаленно и данные, которые нужны ревизору, уже есть у налоговой на руках. "Камеральная проверка проводится должностными лицами контролирующего (налогового – ред.) органа без какого-либо специального решения его руководителя. При этом камеральной проверке подлежит вся налоговая отчетность сплошным порядком", – уточняет Ирина Смитюх, адвокат адвокатского объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры".

А вот о документальной проверке фискалы обязаны сообщить заранее. Для этого ГНС издает приказ, который подписан руководителем налоговой, его заместителем или уполномоченным лицом, и вручает копию приказа налогоплательщику. Это может быть рекомендованное письмо с уведомлением по месту ведения бизнеса, либо документ с цифровой подписью, который отправлен в электронном кабинете налогоплательщика.

Документальные внеплановые проверки во время военного положения проводятся:

при наличии безопасного допуска к территории и помещениям, где осуществляется хозяйственная деятельность;

при условии беспрепятственного доступа к документам и при возможности безопасной инвентаризации основных либо денежных средств, товарно-материальных ценностей и т.д.

Исходя из этого можно сделать вывод, что документальные проверки будут выездными.

Хотя не совсем понятно, кто будет решать, есть ли опасность при посещении цеха, который, например, был частично разрушен в результате обстрелов. "Фактически это будут определять сами участники проверки. С одной стороны, это может существенно затянуть весь процесс в случае отсутствия безопасного доступа. С другой стороны, предприятие может потребовать перенести проверку, что даст ему больше времени, чтобы к ней подготовиться", – считает Андрей Тимонов.

Фактическая проверка проводится без предупреждения. Налоговые инспекторы выезжают к налогоплательщику, предъявляют ему приказ руководства и могут сразу же приступать к проверке.

Как не попасть под штрафы

Избежать налоговых проверок практически невозможно. В центре внимания фискалов неизбежно окажутся плательщики НДС, компании или предприниматели, которые находятся в процессе ликвидации и банкротства, а также бизнес, который подозревается несоблюдении налогового и прочего законодательства.

За обнаруженные нарушения грозят штрафы. Например, при доначислении налогового обязательства дополнительно придется заплатить штраф в размере 10-50% доначисленной суммы. За продажу товаров или оказание услуг без использования кассового аппарата грозит штраф в размере 100% суммы операции при первом таком нарушении, а за каждое последующее нарушение – в размере 150% суммы операции. При неуплате акциза производителем алкоголя штраф составляет 10-25% налогового обязательства.

Впрочем, в связи с военным положением в части некоторых санкций все-таки есть послабления. Если предприниматель не может вовремя уплатить налоги или подать отчетность, он освобождается от штрафов. Но только при условии, что налогоплательщик выполнит свои обязательства в течение 6 месяцев после отмены военного положения. Если налогоплательщик самостоятельно устранит нарушения, связанные с занижением сумм налогового обязательства, его тоже освобождают от уплаты штрафа.

Кроме того, не стоит забывать, что результаты налоговой проверки можно оспорить в административном порядке (в самой ГНС) или же в суде. "Но важно понимать, что в каждом отдельном случае контролирующий орган или суд будут учитывать не только сам факт военного положения, но и влияние данных обстоятельств на возможность субъекта предпринимательской деятельности выполнить свои обязательства", – предупреждает Людмила Куса, адвокат юридической фирмы Gracers.