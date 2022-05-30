Бизнес требует уволить Гетманцева и забрать у него депутатский мандат

Бизнес требует немедленно уволить главу финансового комитета Верховной Рады Данила Гетманцева со всех должностей и лишить депутатского мандата.

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Об этом говорится в обращении Союза украинских предпринимателей к президенту Владимиру Зеленскому и главе партии "Слуга Народа" Елене Шуляк.

Так, начиная с 22 мая, инициативная группа предпринимателей собрала 16 000 подписей за отставку Гетманцева.

Предприниматели считают, что именно Данил Гетманцев виноват в низких темпах роста украинской экономики и ее неготовности к полномасштабной войне, а ныне в невозможности немедленно начать быстрое восстановление.

В обращении отмечается, что 23 мая Гетманцев пренебрежительно назвал предпринимателей "гусями, которых нужно ощипывать", а инициативу по изменению экономической политики — проплаченной акцией.

"Считаем такое поведение высшего должностного лица недопустимым. Уважаемый господин президент, поскольку Гетманцев является членом вашей команды и вы лично представляли его избирателям, требуем от вас немедленного освобождения Гетманцева от всех должностей и лишения его мандата народного депутата", — говорится в обращении.

Бизнес считает, что нардеп является сторонником более жесткого государственного регулирования, что приводит к "подавлению предпринимательской инициативы".

Отметим, Данил Гетманцев регулярно подвергается критике за последовательную "профискальную" позицию. В ее центре – более придирчивое отношение государства к взиманию налогов. В частности, он был идеологом обязательного использования РРО малым и средним бизнесом. Предприниматели не раз выходили на митинги против этого требования.

По мнению предпринимателей, Гетманцев провалил налоговую амнистию, одну из самых масштабных фискальных реформ последних лет. Также он последовательно выступал против налога на выведенный капитал, хотя это было одним из предвыборных обещаний Зеленского.

Кроме того, проверки, повышение налогового давления, а также схемы на таможне и рост протекционизма и роли государства в экономике – основные причины, по которым бизнес обратился к президенту Зеленскому с требованием уволить главу комитета по налогам Даниила Гетманцева с поста секретаря Нацсовета восстановления Украины.