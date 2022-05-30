Бізнес вимагає звільнити Гетманцева та забрати у нього депутатський мандат

Бізнес вимагає негайно звільнити голову фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетьманцева з усіх посад та позбавити депутатського мандату.

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Про це йдеться у зверненні Спілки українських підприємців до президента Володимира Зеленського та голови партії "Слуга Народу" Олени Шуляк.

Так, починаючи з 22 травня, ініціативна група підприємців зібрала 16 тисяч підписів за відставку Гетманцева.

Підприємці вважають, що саме Данило Гетманцев винен у низьких темпах зростання української економіки та її неготовності до повномасштабної війни, а нині у неможливості негайно розпочати швидке відновлення.

У зверненні наголошується, що 23 травня Гетманцев зневажливо назвав підприємців "гусями, яких треба обскубувати", а ініціативу щодо зміни економічної політики - проплаченою акцією.

"Вважаємо таку поведінку вищої посадової особи неприпустимою. Шановний пане президент, оскільки Гетманцев є членом вашої команди і ви особисто представляли його виборцям, вимагаємо від вас негайного звільнення Гетманцева з усіх посад та позбавлення його мандата народного депутата", - йдеться у зверненні.

Бізнес вважає, що нардеп є прихильником жорсткішого державного регулювання, що призводить до "придушення підприємницької ініціативи".

Зазначимо, Данило Гетьманцев регулярно критикується за послідовну "профіскальну" позицію. У її центрі – більш прискіпливе ставлення держави до стягування податків. Зокрема, він був ідеологом обов'язкового використання РРО малим та середнім бізнесом. Підприємці неодноразово виходили на мітинги проти цієї вимоги.

На думку підприємців, Гетьманцев провалив податкову амністію, одну із наймасштабніших фіскальних реформ останніх років. Також він послідовно виступав проти податку на виведений капітал, хоча це була одна з передвиборних обіцянок Зеленського.

Крім того, перевірки, підвищення податкового тиску, а також схеми на митниці та зростання протекціонізму та ролі держави в економіці – основні причини, через які бізнес звернувся до президента Зеленського з вимогою звільнити голову фінансового комітету Данила Гетьманцева з посади секретаря Нацради відновлення України.