Як влада планує звільнити від стягнення боргів із споживчого кредитування військовослужбовців та їх сімей

Народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив зміни у законопроєкті № 7414 про споживче кредитування щодо врегулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного, надзвичайного стану, щодо врегулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного та надзвичайного стану.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це нардеп написав у своєму Telegram.

Як влада планує звільнити від стягнення боргів із споживчого кредитування

Передбачється, що у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та упродовж шести місяців після дня його припинення забороняється кредитодавцю (новому кредитору, колектору) взаємодіяти за власною ініціативою із позичальником, який належить до категорій, передбачених частиною першої статті 3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей":

Військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення - громадян України, які виконують військовий обов'язок за межами України, та членів їх сімей. Військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби та членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти.

Військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні та спеціальні збори, і членів їх сімей.

Членів добровольчих формувань територіальних громад під час їх участі у заходах підготовки добровольчих формувань територіальних громад та виконання ними завдань територіальної оборони України; а також його близькими особами (членами сім’ї позичальника), представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит.



Позичальник, який належить до однієї з зазначених категорій та має бажання припинити взаємодію з кредитором (колектором), повідомляє про свою належність до однієї з цих категорій на адресу електронної пошти кредитодавця або нового кредитора.

Кредитор невідкладно повідомляє колектора про належність споживача до однієї із зазначених категорій.

Взаємодія щодо врегулювання простроченої заборгованості припиняється невідкладно з моменту отримання ними такого повідомлення.

Нагадаємо, що Національний банк України направив листа комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, який очолює Данило Гетманцев, з пропозицією внесення змін до закону про споживче кредитування.