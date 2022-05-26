НБУ просить Гетманцева ініціювати заборону "колекторського терору" щодо військових

Національний банк України направив листа комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, який очолює Данило Гетманцев, з пропозицією внесення змін до закону про споживче кредитування.

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Як ідеться у повідомленні регулятора, він хоче, щоб на період воєнного стану та шести місяців після нього можна було введено заборону банкам, небанківським фінустановам та колекторським компаніям здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів-військовослужбовців.

Перелік таких осіб пропонується вказати наступним чином:

- військовослужбовці Збройних сил України, інших законних військових формувань та правоохоронних органів спецпризначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, які проходять військову службу в Україні, і військовослужбовці зазначених вище військових формувань та правоохоронних органів – громадяни України, які виконують військовий обов'язок за межами України;

- військовослужбовці, які отримали інвалідність внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи захворювання після звільнення їх зі служби, а також членів їхніх сімей;

- військовозобов'язані та резервісти, призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори;

- члени добровольчих формувань територіальних громад під час їхньої участі у заходах підготовки таких формувань, а також виконання ними завдань територіальної оборони України.

"Завдяки неймовірній силі та мужності наших захисників і захисниць Україна дає гідну відсіч ворогу. Задля їхньої підтримки ми запропонували внесення змін до закону про споживче кредитування... Сподіваємося на підтримку парламентарів", - прокоментував ініціативу голова Нацбанку Кирило Шевченко.

Заходами з повернення заборгованості НБУ пропонує вважати безпосередню взаємодію (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі), надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації.

Поширити заборону таких заходів регулятор хоче як на військовослужбовців, так і на членів їхніх сімей, близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів, майнових поручителів та третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію. У разі виявлення порушення таких норм НБУ хоче застосовувати заходи впливу, які вже передбачені для порушення вимог етичної поведінки.