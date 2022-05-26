НБУ просит Гетманцева инициировать запрет "коллекторского террора" в отношении военных

Национальный банк Украины направил письмо комитету Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, которые возглавляет Данило Гетманцев, с предложением внесения изменений в закон о потребительском кредитовании.

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Как говорится в сообщении регулятора, он хочет, чтобы на период военного положения и шести месяцев после него можно было ввести запрет банкам, небанковским финучреждениям и коллекторским компаниям осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности в отношении потребителей-военнослужащих.

Список таких лиц предлагается указать следующим образом:

- военнослужащие Вооруженных сил Украины, других законных военных формирований и правоохранительных органов спецназначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации, которые проходят военную службу в Украине, и военнослужащие указанных выше военных формирований и правоохранительных органов - граждане Украины, выполняющие воинскую обязанность вне Украины;

- военнослужащие, получившие инвалидность в результате заболевания, связанного с прохождением военной службы, или заболевания после увольнения их со службы, а также членов их семей;

- военнообязанные и резервисты, призванные на учебные (или проверочные) и специальные сборы;

- члены добровольческих формирований территориальных общин во время их участия в мероприятиях подготовки таких формирований, а также выполнения ими задач территориальной обороны Украины.

"Благодаря невероятной силе и мужеству наших защитников и защитниц Украина дает достойный отпор врагу. Для их поддержки мы предложили внесение изменений в закон о потребительском кредитовании... Надеемся на поддержку парламентариев", - прокомментировал инициативу глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Мерами по возврату задолженности НБУ предлагает считать непосредственное взаимодействие (телефонные и видеопереговоры, личные встречи), отправку текстовых, голосовых и других сообщений через средства телекоммуникации.

Распространить запрет таких мер регулятор хочет как на военнослужащих, так и на членов их семей, близких лиц, представителей, наследников, поручителей, имущественных поручителей и третьих лиц, взаимодействие с которыми предусмотрено договором о потребительском кредите и которые дали согласие на такое взаимодействие. В случае выявления нарушения таких норм НБУ хочет применять меры воздействия, которые уже предусмотрены для нарушения требований этичного поведения.