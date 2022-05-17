Не платить по кредиту во время войны: риски и возможности

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Что не потрачено, то заработано. Именно под таким лозунгом многие украинцы сейчас решают отказаться от платежей по кредитам. Некоторые из уехавших за границу пошли еще дальше: они успели снять в банкоматах Варшавы, Берлина или Праги злотые и евро, используя кредитные лимиты сразу по картам нескольких банков. И тоже считают, что таким образом обманули систему.

Следует признать, что пользователи последней схемы заслуживают не менее уважения за изобретательность. Но так ли они успели «заработать»? В лучшем случае несколько тысяч евро. Вряд ли много выгоды получат менее сообразительные заемщики, которые просто решили не платить по кредиту, взятому для покупки айфона на Новый год.

Замечу, что речь идет именно о тех заемщиках, которые решили воспользоваться войной, введенными кредитными каникулами, чтобы не возвращать кредит вообще. То есть фактически заработать, экономя на расходах.

Есть и другая категория заемщиков. Оставшиеся без крова не имеют достаточно средств даже на еду, а детей одевают в то, что найдут в волонтерских центрах. Именно для них и были введены кредитные каникулы. Именно таких людей очень хорошо понимают в кредитных учреждениях и будут понимать, когда Украина победит. Но сейчас не о них.

Планируйте хотя бы на полгода

Любое стратегическое планирование должно строиться на более длинном промежутке времени. В первую очередь, это касается всех финансовых вопросов. Если вы хотите вырваться из режима жизни от зарплаты до аванса, сначала нужно научиться планировать. То есть, прогнозировать свою жизнь и собственный бюджет хотя бы на полгода.

Да, в условиях войны это крайне тяжело. Но если базовую потребность в безопасности удалось удовлетворить, начинайте планировать. Это значит, что уже сейчас вы должны думать о том, что делать, когда закончится война. Вопросов много: от «возвращаться или остаться» для тех, кто оказался за границей, до «чему научиться, пока есть время» для тех, кто оказался без работы.

Почему это важно? Именно потому, что при таком подходе вопрос «платить ли по кредиту» у вас даже не возникнет. Давайте положим все плюсы и минусы на чашу весов. Представим, что вы оказались перед дилеммой или платить по кредиту 20 тысяч гривен, по которому вам ежемесячно нужно выплачивать кредитору 2 тыс. грн.

Ваш потенциальный «заработок» будет составлять 2 тыс. грн в месяц. И это, конечно, плюс. По всей вероятности, что при такой сумме кредита коллекторы доберутся до вашего дела очень нескоро. А если повезет – вообще никогда. В таком случае размер вашей выгоды вырастет до всех 20 тыс. грн. Что смотрится уже вполне прилично. Но есть плохая новость – это все плюсы, которые имеет такая стратегия.

Стоимость «заработка»

Минусов гораздо больше. Во-первых, сумма долга будет скапливаться. Сегодня вы должны заплатить 2 тысячи, в следующем месяце уже четыре. Проценты, которые продолжают начислять кредиторы, будут дополнительно увеличивать задолженность. Когда война закончится и к долгам снова начнут применять штрафы, ваш кредит достаточно быстро вырастет по меньшей мере до 30 тыс. грн – по действующему законодательству общий размер штрафов не может превышать 50% от первоначальной суммы кредита. Но с учетом начисленных процентов будет больше.

Это значит, что относительно небольшая проблема «как уплатить 2 тысячи» превратится в катастрофу – где найти 30+ тысяч. Решить которую будет очень сложно. Именно здесь и начинаются самые неприятные последствия.

Главный минус с точки зрения «здесь и сейчас» будет состоять в начатой работе по принудительному взысканию долга. Это дело может зайти очень далеко, вплоть до принудительной продажи имущества, находящегося в собственности заемщика.

Но все же это не самое плохое, что может случиться, если посмотреть на ситуацию немного шире, с горизонтом планирования год-два. Дело в том, что факт просроченной задолженности мгновенно станет известен кредитному бюро. Поэтому персональная кредитная история заемщика будет испорчена. Теперь это может показаться пустяком. Но учитывая стратегическое планирование, все гораздо хуже.

Война преподнесла кредиторам несколько важных уроков. Те из них, кто еще несколько месяцев назад готов был предоставить кредит к зарплате почти любому, уже сделали выводы. Поэтому испорченная кредитная история – это не безумные проценты. А вообще о доступе к кредитам, о доверии. В самом худшем случае тем, кто просто решит «заработать» на неуплате кредита, можно будет забыть о новых кредитах. Сколько бы они ни стоили.

Это значит, что если вся страна будет стремительно восстанавливаться и богатеть, тот, кто заработал на кредите, будет ограничен в возможностях. Сосед откроет кофейню, воспользовавшись льготным кредитом под 0%, кум приобретет новенький электрокар и установит на крыше солнечные батареи, чтобы экономить на дорогой горючей, друг сделает ремонт в доме и повезет детей в Турцию. А тот, кто не вернул кредит, должен откладывать эти возможности на потом, собирая по тем же 2 тыс. грн в месяц с каждой зарплаты.

Украина уже никогда не будет такой, как раньше. Наша страна ждет популярность и успех, стремительный рост экономики, инвестиционный бум, который начнется после победы, возродится туризм. Наконец Украина станет полноценным членом европейского сообщества и войдет в ЕС. Жить здесь будет престижно, модно, комфортно и выгодно. Так что если вы сейчас не платите по кредитам, потому что хотите остаться в Польше или Португалии, подумайте, стоят ли «заработанные» таким образом тысяча-две евро упущенных возможностей завтра. По-моему, ответ очевиден. Разве нет?

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