Не платити за кредитом під час війни: ризики та можливості

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Що не витрачено, те зароблене. Саме під таким гаслом багато українців зараз вирішують відмовитися від платежів по кредитах. Дехто з тих, хто поїхав за кордон, пішли ще далі: вони встигли зняти у банкоматах Варшави, Берліну чи Праги злоті та євро, використовуючи кредитні ліміти одразу по картках декількох банків. І теж вважають, що таким чином надурили систему.

Слід визнати, користувачі останньої схеми заслуговують щонайменше поваги за винахідливість. Але чи так багато вони встигли «заробити»? У найкращому випадку кілька тисяч євро. Навряд чи багато зиску отримають менш кмітливі позичальники, які просто вирішили не платити за кредитом, який взяли для купівлі айфону на Новий рік.

Зауважу, що наразі йдеться саме про тих позичальників, які вирішили скористатися війною, запровадженими кредитними канікулами, щоб не повертати кредит взагалі. Тобто фактично заробити, заощаджуючи на витратах.

Є й інша категорія позичальників. Ті, що залишилися без даху над головою, не мають достатньо коштів навіть на їжу, а дітей вдягають в те, що знайдуть у волонтерських центрах. Саме для них і було запроваджено кредитній канікули. Саме таких людей дуже добре розуміють у кредитних установах та розумітимуть згодом, коли Україна переможе. Але зараз не про них.

Плануйте хоча б на півроку

Будь-яке стратегічне планування має будуватися на якомога довшому проміжку часу. В першу чергу це стосується усіх фінансових питань. Якщо ви хочете вирватися з режиму життя «від зарплати до авансу», спочатку треба навчитися планувати. Тобто прогнозувати своє життя та власний бюджет хоча б на півроку.

Так, в умовах війни це вкрай важко. Але якщо базову потребу у безпеці вдалося задовольнити, починайте планувати. Це означає, що вже зараз ви повинні думати про те, що будете робити, коли закінчиться війна. Питань багато: від «повертатись чи залишитись» для тих, хто опинився за кордоном, до «чому навчитись, поки є час» для тих, хто опинився без роботи.

Чому це важливо? Саме тому, що при такому підході питання «чи платити за кредитом» у вас навіть не виникне. Давайте покладемо усі плюси та мінуси на шальки терезів. Уявімо, що ви опинилися перед дилемою, чи платити за кредитом 20 тисяч гривень, за яким вам щомісячно треба виплачувати кредитору 2 тис. грн.

Ваш потенційний «заробіток» в такому разі становитиме 2 тис. грн на місяць. І це, звичайно, плюс. Цілком ймовірно, що за такої суми кредиту колектори доберуться до вашої справи дуже нескоро. А якщо повезе – й взагалі ніколи. В такому разі розмір вашого зиску зросте до всіх 20 тис. грн. Що виглядає вже цілком пристойно. Але є погана новина – це й усі плюси, які має така стратегія.

Вартість «заробітку»

Мінусів значно більше. По-перше, сума боргу буде накопичуватися. Сьогодні ви маєте сплатити 2 тисячі, наступного місяця вже чотири. Відсотки, що їх продовжують нараховувати кредитори, додатково збільшуватимуть заборгованість. Тож коли війна скінчиться і до боргів знову почнуть застосовувати штрафи, ваш кредит досить швидко зросте щонайменше до 30 тис. грн – за діючим законодавством загальний розмір штрафів не може перевищувати 50% від початкової суми кредиту. Але з врахуванням нарахованих відсотків буде й більше.

Це означає, що відносно невелика проблема «як сплатити 2 тисячі» перетвориться на катастрофу - “де знайти 30+ тисяч”. Вирішити яку буде вкрай складно. Саме тут й починаються найбільш неприємні наслідки.

Головний мінус з точки зору «тут і зараз» полягатиме в розпочатій роботі по примусовому стягненню боргу. Ця справа може зайти дуже далеко, аж до примусового продажу майна, що є у власності позичальника.

Але все же це не найгірше, що може трапитись, якщо подивитись на ситуацію трохи ширше, з горизонтом планування рік-два. Справа в тому, що факт простроченої заборгованості миттєво стане відомий кредитному бюро. Тож персональну кредитну історію позичальника буде зіпсовано. Наразі це може здатися дрібницею. Але з огляду на стратегічне планування все набагато гірше.

Війна подала кредиторам кілька важливих уроків. Ті з них, хто ще кілька місяців тому готовий був надати кредит до зарплати майже будь-кому, вже зробили висновки. Тож зіпсована кредитна історія – це не про шалені відсотки. А взагалі про доступ до кредитів, про довіру. У найгіршому випадку тим, хто просто вирішить «заробити» на несплаті кредиту, можна буде забути про нові кредити. Скільки б вони не коштували.

Це означає, що коли вся країна буде стрімко відбудовуватись та багатіти, той, хто “заробив” на кредиті, буде обмеженим у можливостях. Сусід відкриє кав’ярню, скориставшись пільговим кредитом під 0%, кум придбає новенький електрокар та встановить на даху сонячні батареї, щоб економити на дорогому пальному, друг зробить ремонт в хаті та повезе дітей до Туреччини. А той, хто не повернув кредит, муситиме відкладати ці можливості на потім, збираючи по ті самі 2 тис. грн на місяць з кожної зарплати.

Україна вже ніколи не буде такою, як раніше. На нашу країну чекає популярність та успіх, стрімке зростання економіки, інвестиційний бум, який почнеться після перемоги, відродиться туризм. Нарешті, Україна стане повноцінним членом європейської спільноти та увійде до ЄС. Жити тут буде престижно, модно, комфортно та вигідно. Тож якщо ви зараз не платите по кредитах, бо хочете залишитися в Польщі чи Португалії, подумайте, чи вартують «зароблені» таким чином тисяча-дві євро втрачених можливостей завтра. Як на мене, відповідь очевидна. Хіба ж ні?

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