Нацбанк приостановил лицензию коллекторской компании за рецидив неэтичного поведения

В пятницу, 10 декабря, Национальный банк Украины выявил факты нарушения требований законодательства при урегулировании просроченной задолженности со стороны пяти учреждений, в том числе к ООО "ФК "Премиум Актив" меры применяются уже четвертый раз за 2021 год.

Как сообщает пресс-служба НБУ, речь идет о нарушении компаниями требований по этическому поведению, в перечень попали:

ООО "ФК "Премиум Актив";

ООО "ФК "Есть Деньги Ком";

ООО "Манифою";

ООО "ФК "Верона";

ООО "Смартивей Юкрейн".

На ООО "ФК "Есть Деньги Ком" и ООО "Манифою" Национальный банк наложил максимально предусмотренные штрафы в размере 102 тысяч грн к каждому учреждению. На это повлияли систематичность и объем обращений граждан. К ООО "ФК "Верона" и ООО "Смартивей Юкрейн" применены штрафы в размере 51 тысячи грн.

К ООО "ФК "Премиум Актив" Нацбанк уже трижды в течение 2021 года применял меры воздействия в виде штрафов за нарушение требований по этическому поведению. Но компания вновь совершила аналогичное нарушение, поэтому регулятор временно остановил ее лицензию.

В результате ООО потеряло право заключать договоры о предоставлении финансовых услуг с клиентами по виду финансовых услуг, на производство которых была выдана лицензия.

Ранее НБУ оштрафовал коллекторскую компанию, сотрудники которой терроризировали клиентку, рассылая ее коллегам неправдивую информацию о том, что она якобы требует от студентов оказывать ей услуги сексуального характера.

В июле 2021 года Национальный банк Украины утвердил порядок регистрации коллекторских компаний в специальном реестре, а также требования к их структуре собственности, деловой репутации и профессиональной пригодности их руководителей и работников.