80% заказов к частным взыскателям долгов поступает от финкомпаний и коллекторов — Opendatabot

В Украине почти 80% заказчиков у частных исполнителей — это микрофинансовые организации (МФО) и коллекторы, которые через суд или нотариусов возвращают долги.

Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провела компания Opendatabot.

При этом, как заявили в компании, частные исполнители не пользуются популярностью у обычных украинцев — сейчас они ведут только 2% производств от граждан. Только 7% принудительных взысканий приходится на нефинансовый бизнес.

В общей сложности частными исполнителями в этом году было открыто 419 тысяч 628 исполнительных производств.

В реестре частных исполнителей присутствуют 292 специалиста, эффективность каждого из которых отражается на сайте Opendatabot в опубликованном рейтинге.

Больше всего их зарегистрировано в Киеве — 99, на втором месте Днепропетровская область, где зарегистрировано 20 частных исполнителей, третий наибольший показатель имеют Харьковская и Одесская области — по 18 исполнителей.

В Opendatabot отмечают, что эффективность частных исполнителей можно оценить по количеству открытых и закрытых исполнительных производств. Среди массы производств, открытых в прошлом году, уже закрыто 34%, среди открытых в 2021-м — 9%.

"Для взыскания долга вы можете самостоятельно подобрать себе частного исполнителя, например, через рейтинг частных исполнителей на сайте Opendatabot. Исполнитель, которого вы выберете, должен быть зарегистрирован в той же области Украины, где и должник или имущество должника", — сообщил руководитель корпоративных продуктов Opendatabot Федор Сафир.

По его словам, удобство частных исполнителей состоит в том, что они работают быстрее государственных.

"Кроме того, закон позволяет заказчику, например, в условиях особой срочности, использовать дополнительное авансирование расходов исполнительного производства и дополнительное вознаграждение частного исполнителя для ускорения процесса", — рассказал Сафир.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Национальном банке Украины прошли процедуру регистрации и получили статус коллекторских компаний пять юридических лиц.

Напомним, что в июле Нацбанк банк утвердил порядок регистрации коллекторских компаний в специальном реестре, а также требования к их структуре собственности, деловой репутации, профессиональной пригодности руководителей и работников.

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