Нацбанк зарегистрировал первые коллекторские компании

В Национальном банке Украины (НБУ) прошли процедуру регистрации и получили статус коллекторских компаний пять юридических лиц.

Как сообщает пресс-служба НБУ, речь идет о компаниях:

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ООО "Компания Аксилиум";

ООО "Инфидис";

ООО "Финтех-коллект";

ООО "Служба исполнения взыскания";

ООО "Украинская коллекторская агенция".

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 3 сентября 2021 года.

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Ранее сообщалось, что 64 компании, которые проводили свою деятельность по урегулированию просроченной задолженности на момент введения в действие новых законодательных требований в этой сфере, подали документы для продолжения такой ​​деятельности.

Все компании, которые на день введения в действие соответствующих законодательных требований осуществляли деятельность по урегулированию просроченной задолженности и планировали продолжать ее, имели срок (с 14 июля по 13 августа 2021 года), чтобы подать в Национальный банк необходимые документы для включения в реестр коллекторских компаний.

После этого Нацбанк по результатам обработки поданных документов проводит регистрацию учреждений, которые соответствуют всем требованиям законодательства.

Другие юридические лица, планирующие приобретение статуса коллекторской компании, имеют неограниченные сроки обращения с этой целью в НБУ.

Национальный банк напоминает, что только компании, внесенные в реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.

После 14 октября 2021 года в случае отсутствия компании в реестре кредитор или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с ней на оказание услуг по урегулированию просроченной задолженности.

Напомним, что в июле Нацбанк банк утвердил порядок регистрации коллекторских компаний в специальном реестре, а также требования к их структуре собственности, деловой репутации, профессиональной пригодности руководителей и работников.