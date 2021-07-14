НБУ утвердил порядок регистрации коллекторских компаний в специальном реестре

Национальный банк Украины утвердил порядок регистрации коллекторских компаний в специальном реестре, а также требования к их структуре собственности, деловой репутации, профессиональной пригодности руководителей и работников и тому подобное.

Как сообщает пресс-служба регулятора, основным документом, определяющим порядок регистрации коллекторских компаний, является соответствующее Положение об их регистрации.

Поэтому любое юридическое лицо, которое планирует получить статус коллекторской компании, должно соответствовать требованиям Положения и должно подать необходимые документы для регистрации.

В частности, Положение устанавливает:

– порядок ведения Нацбанком реестра коллекторских компаний, перечень данных, отображаемых в реестре и предоставляемых по запросу;

– требования к документам, которые нужно подать к регулятору для включения в реестр коллекторских компаний, а также порядок их рассмотрения Национальным банком;

– требования к лицам, которые намерены быть включенными в реестр коллекторских компаний, а также их руководителей и владельцев существенного участия. В частности, требования к деловой репутации и структуре собственности, порядок оценки Нацбанком соответствия указанным требованиям;

– порядок исключения сведений о коллекторской компании из реестра;

– порядок надзора за коллекторскими компаниями, включенными в реестр.

Таким образом, НБУ будет включать в реестр только те компании, которые не нарушают законодательство о защите прав потребителей, имеющие безупречную деловую репутацию, прозрачную структуру собственности, а также руководителей, отвечающих квалификационным требованиям.

Регистрация коллекторских компаний, уже работающих на рынке, продлится с 14 июля до 13 августа 2021 года. Юридические лица без статуса финансового учреждения должны за этот период подать в Национальный банк полный пакет документов для регистрации.

При этом финансовым учреждениям, имеющим лицензию на предоставление некоторых финансовых услуг (а именно на факторинг или кредитование), нужно подать сокращенный перечень документов.

Национальный банк будет вести реестр коллекторских компаний, формировать и обновлять его. В реестре в безвозмездном круглосуточном доступе можно будет получить, в частности, такую ​​информацию о зарегистрированных коллекторах: дату их включения в реестр, регистрационный номер, местонахождение, имя лица, которое осуществляет управление, контактные данные.

Ранее сообщалось, что 14 мая на сайте НБУ заработал специальный веб-ресурс, посвященный предстоящей регистрации коллекторских компаний.

Напомним, Национальный банк Украины установил тариф для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями и подают заявление для регистрации в качестве коллекторской компании.

Перед этим Нацбанк обнародовал для общественного обсуждения проект изменений в Положение о применении мер воздействия к участникам рынка небанковских финансовых услуг.

Нововведения будут касаться также и нарушений требований к взаимодействию с потребителями во время урегулирования просроченной задолженности (требований к этическому поведению).