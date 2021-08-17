Финансы 30 минут назад

64 коллекторские компании в Украине захотели переоформиться по новым правилам

Дальше регулятор будет принимать документы только от новых юрлиц, которые хотят стать коллекторскими

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

64 компании, которые осуществляли деятельность по урегулированию просроченной задолженности на момент введения в действие новых законодательных требований в этой сфере, подали документы для продолжения такой ​​деятельности.

Об этом сообщает Национальный банк Украины по итогам месячного срока для приема документов на регистрацию таких юрлиц, который завершился 13 августа.

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Среди подавших документы — 12 небанковских финансовых учреждений и 52 юрлиц без лицензий на предоставление финансовых услуг. У НБУ теперь есть 30 рабочих дней для рассмотрения каждого пакета документов.

По результатам рассмотрения регулятор обязательно сообщит каждому заявителю об успешной регистрации или об отказе в регистрации. В НБУ подчеркивают, что только компании, которые будут зарегистрированы в реестре, будут иметь право продолжать предоставлять услуги урегулирования задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.

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Реестр будет размещаться на сайте Нацбанка в открытом доступе. Пользуясь информацией из реестра, и кредитодатели, и потребители финуслуг смогут проверить сведения о коллекторской компании. На данный момент в нем еще нет ни одного юрлица.

В случае отсутствия в реестре коллекторских компаний сведений о юрлице после 14 октября текущего года кредитор или новый кредитор обязаны будут досрочно расторгнуть договор с таким юрлицом.

В НБУ также указывают, что юрлица, не занимавшиеся коллекторской деятельностью ранее, не ограничены по срокам в подаче документов на получение статуса коллекторской компании.

Напомним, что месяц назад центробанк утвердил порядок регистрации коллекторских компаний в специальном реестре, а также требования к их структуре собственности, деловой репутации, профессиональной пригодности руководителей и работников.

Источник фото: Depositphotos

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