64 коллекторские компании в Украине захотели переоформиться по новым правилам

64 компании, которые осуществляли деятельность по урегулированию просроченной задолженности на момент введения в действие новых законодательных требований в этой сфере, подали документы для продолжения такой деятельности.
Об этом сообщает Национальный банк Украины по итогам месячного срока для приема документов на регистрацию таких юрлиц, который завершился 13 августа.
Среди подавших документы — 12 небанковских финансовых учреждений и 52 юрлиц без лицензий на предоставление финансовых услуг. У НБУ теперь есть 30 рабочих дней для рассмотрения каждого пакета документов.
По результатам рассмотрения регулятор обязательно сообщит каждому заявителю об успешной регистрации или об отказе в регистрации. В НБУ подчеркивают, что только компании, которые будут зарегистрированы в реестре, будут иметь право продолжать предоставлять услуги урегулирования задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.
Реестр будет размещаться на сайте Нацбанка в открытом доступе. Пользуясь информацией из реестра, и кредитодатели, и потребители финуслуг смогут проверить сведения о коллекторской компании. На данный момент в нем еще нет ни одного юрлица.
В случае отсутствия в реестре коллекторских компаний сведений о юрлице после 14 октября текущего года кредитор или новый кредитор обязаны будут досрочно расторгнуть договор с таким юрлицом.
В НБУ также указывают, что юрлица, не занимавшиеся коллекторской деятельностью ранее, не ограничены по срокам в подаче документов на получение статуса коллекторской компании.
Напомним, что месяц назад центробанк утвердил порядок регистрации коллекторских компаний в специальном реестре, а также требования к их структуре собственности, деловой репутации, профессиональной пригодности руководителей и работников.
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